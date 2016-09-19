Губернатор штата: "Взрыв в Нью-Йорке был актом терроризма"

Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, передает Би-Би-Си.

При этом, как отметил Куомо, пока нет никаких свидетельств того, что к взрыву причастны международные террористические группировки.

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Патрулировать основные транспортные узлы города, по словам губернатора, направлены дополнительные наряды - в общей сложности 1000 полицейских и военнослужащих национальной гвардии.

Все 29 человек, пострадавшие накануне при взрыве, уже выписаны из больницы.

Как сообщал УНИАН, 29 человек получили ранения в результате взрыва в районе Челси в Нью-Йорке в субботу вечером. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, расследование находится на ранней стадии, но случившееся является "преднамеренным актом".

Напомним, взрыв произошел в нью-йоркском районе Челси на Манхэттене на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню 17 сентября около 20:30 по местному времени.