Трамп предложил охране Клинтон сдать оружие и посмотреть, что будет

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп высказался по поводу намерения своего оппонента от Демократов Хиллари Клинтон ограничить право граждан на свободное ношение оружия. Он призвал Клинтон отказаться от вооруженной охраны.

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"Я думаю, что ее телохранители должны сдать свое оружие, он должны разоружиться, верно?.. Посмотрим, что с ней случится", - цитирует Трампа Русская служба ВВС.

В свою очередь руководитель избирательной кампании Клинтон Робби Мук заявил, что ее оппоненту Трампу свойственны призывы к насилию. Мук призвал лидеров республиканской партии противостоять вызывающему поведению их кандидата, который не подходит на роль президента.

"Делается ли это, чтобы спровоцировать протесты на митинге, или это обычное заявление, или просто шутка - но это недопустимое качество для любого, кто намеревается стать верховным главнокомандующим", - заявил представитель Клинтон.

Как известно, в августе Трамп заявил, что Клинтон намерена отменить Вторую поправку к конституции США, гарантирующую право граждан на ношение и хранение оружия, и призвал сторонников поправки сделать что-то, чтобы не допустить кандидата от демократов к власти.

Высказывания Трампа о Второй поправке вызвали бурную полемику в США. Сенатор-демократ Крис Мерфи увидел в заявлении кандидата призыв к убийству, а представитель агиткампании Клинтон Робби Мук назвал заявления кандидата-миллиардера опасными.

Сам же Дональд Трамп пояснил, что его слова не были призывом к насилию против кандидата от демократов, а он лишь призвал сторонников Второй поправки организоваться и проголосовать, чтобы «спасти конституцию США».