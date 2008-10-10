Пираты в Сомали захватили судно, перевозившее цемент
16:21, 10 октября 2008Мир
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НАТО решило вмешаться
У берегов Сомали пираты захватили очередное судно, перевозившее цемент. Корабль, направлявшийся в восточную Африку, был атакован накануне вечером, передает Associated Press. По предварительным данным, члены экипажа - граждане Сирии и Сомали.
Между тем накануне, по сообщению дипломатических источников, на заседании министров обороны стран НАТО было принято решение, что Североатлантический альянс будет посылать свои военные корабли для охраны судов, перевозящих еду и гуманитарную помощь, у берегов Сомали. Альянс намерен начать отправку сопроводительных кораблей "в ближайшее время" и сотрудничать при этом с другими международными организациями, включая Евросоюз.
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