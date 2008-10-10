США и Росиия не соперники на Кавказе

США и Россия не являются соперниками на Кавказе, заявил заместитель помощника госсекретаря США Мэттью Брайза.

"Я бы не сказал, что мы являемся соперниками. У нас есть свои стратегические интересы, которые мы разделяем со своими партнерами на Кавказе. И мне кажется, Россия не выступает против всех этих интересов, например, я имею в виду стабильность на Южном Кавказе. Мы считаем, что рост демократии - это не против России, потому что столько веков Россия ищет пути установления стабильности на своих южных границах. Мы можем сотрудничать в этой области", - сказал он в интервью Русской службе Би-би-си.

Отвечая на вопрос, стало ли больше воли в решении карабахского конфликта после событий в Южной Осетии, Брайза, который является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по Карабаху, сказал: "Можно так сказать. Оба президента (Армении и Азербайджана) сейчас считают, что надо решить этот конфликт как можно быстрее".

При этом он обратил внимание на активизацию усилий Турции в карабахском урегулировании. Брайза заметил, что Анкара - очень важный союзник США, в том числе в качестве члена НАТО.

"Мы считаем, что Турция может играть позитивную роль на Кавказе. Например, Турция уже способствовала развитию трубопроводов на Кавказе. Мы не знаем, что подразумевается в плане о платформе стабильности, которая включает и Турцию, и Россию и все страны Южного Кавказа. Если Турция сможет сделать позитивный вклад - мы за это", - добавил он.

Брайза также подчеркнул, что деятельность Минской группы ОБСЕ очень важна, и что она должна продолжать работу.