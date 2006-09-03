Бронированный ”папамобиль” ушел с молотка (фото)

Бронированный шестиколесный автомобиль, которым Папа Римский Иоанн Павел II пользовался во время визита в Великобританию в 1982 году, продан с аукциона, сообщает BBC News.

На торгах, проведенных аукционным домом Thomson Roddick в субботу в шотландском графстве Дамфрис (Dumfries), "папамобиль" ушел с молотка за 37 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов США).

Автомашину приобрел покупатель из Ирландии, пожелавший сохранить свое имя в тайне. Цена, которую новый владелец заплатил за "папамобиль", значительно превысила ожидания устроителей аукциона, рассчитывавших выручить за машину не более 20 тысяч фунтов стерлингов (38,1 тысяча долларов США).

Бронированный "папамобиль", вес которого составляет 24 тонны, был специально изготовлен к визиту Иоанна Павла II в Великобританию компанией British Leyland. Пробег уникальной автомашины с 1982 года составил 11 тысяч миль (18 тысяч километров). После завершения визита Папы Римского в Великобританию автомобиль был приобретен частным коллекционером. На торгах автомашину выставили после того, как ее предыдущий владелец скончался.

Лента.ру