США увеличили масштабы слежки за Россией до максимума со времен холодной войны

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве, передает Медуза.

Как пишет газета, спецслужбы, в последние годы сконцентрировавшиеся на борьбе с терроризмом и работе в зоне ведения США боевых действий, снова перевели часть ресурсов на российское направление. Речь идет, в частности, о работе сотрудников ЦРУ под прикрытием, кибершпионаже и спутниковой слежке.

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Собеседники издания отмечают, что речи о шпионаже в масштабах времен холодной войны не идет. Если на слежку за СССР могло быть выделено до 40 процентов всех ресурсов, то сейчас это около 10 процентов, причем за последние два года доля выросла.

Необходимость в увеличении масштабов слежки обусловлена тем, что Россия застала США врасплох внешнеполитическими действиями последних двух лет, направленными на утверждение своей роли в мире, в том числе присоединением Крыма, вступлением в войну в Сирии, а также предполагаемой организацией кибератак, пишет газета.

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Кроме того, несмотря на разницу в бюджете, РФ выделяет на разведку против США больше человеческих ресурсов. Количество сотрудников российских спецслужб в США оценивается в «150 человек или больше», тогда как американских в РФ — в несколько десятков. Количество сотрудников, специализирующихся на России, снизилось сперва после распада СССР, а затем после терактов 11 сентября, когда ресурсы были перенаправлены на борьбу с терроризмом.