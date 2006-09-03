Израиль готовится к войне

Израиль готовится к возможной войне с Ираном и Сирией.

Как сообщает Lenta.ru, об этом пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на собственные источники в правительстве и военных ведомствах Израиля.

Как утверждают источники, противостояние с боевиками ливанской группировки "Хезбалла" заставило Израиль серьезно пересмотреть стратегию защиты государства. В итоге военные пришли к выводу, что Армия обороны Израиля должна придавать намного большее значение угрозам, исходящим от двух "ближневосточных спонсоров терроризма", чем угрозе со стороны палестинских боевиков в секторе Газа и на западном берегу Иордана. Напомним, что ЦАХАЛ уже не раз обвинял Иран и Сирию в финансировании и вооружении "Хезбаллы" и палестинских группировок.

Кроме того, министерство обороны Израиля считает, что развитие иранской ядерной программы достигло необратимой стадии. "В прошлом мы готовились к отдельным бомбардировкам ядерных объектов Ирана. Однако сейчас, особенно после войны с Ливаном, очевидно, что нам следует готовиться к полномасштабной войне с Ираном, в которую в качестве союзника будет вовлечена и Сирия", - заявил изданию источник в военном ведомстве Израиля.

Чиновник также напомнил о соглашении о военном сотрудничестве, которое заключили Иран и Сирия 15 июня нынешнего года.

В связи с возможной угрозой в израильской армии уже создано новое пехотное спецподразделение под названием "Кфир" - самое многочисленное в ЦАХАЛ. "`Кфир" может противостоять отрядам сирийских коммандос, которые считаются более мощными чем подразделения `Хезбаллы`", - заявил источник в военном ведомстве Израиля.