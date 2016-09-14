Состояние здоровья бывшего президента Израиля Шимона Переса остается тяжелым

Об этом сообщает Vesty Israel в Facebook.

"Утренняя сводка о состоянии экс-президента Шимона Переса: состояние тяжелое, но стабильное. Есть слабая реакция в момент краткого уменьшения дозировки лекарств для поддержания искусственной комы: Перес подавал знак, что слышит окружающих, и даже слегка пожал руку врачу. Мозговое кровотечение прекратилось, но поднявшийся было ночью вопрос об операции снят: врачи считают, что она не улучшит состояние пациента", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что он подключен к аппарату искусственного дыхания и находится в медикаментозном сне.

Напомним, 13 сентября стало известно, что Перес был госпитализирован в одну из клиник с инсультом.

Шимон Перес занимал пост президента Израиля с 2007 по 2014 год. Он также несколько раз возглавлял министерство обороны Израиля, министерство финансов, министерство связи, МИД, МВД и другие ведомства. В 1994 году он был удостоен Нобелевской премии мира - вместе с премьер-министром Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом.