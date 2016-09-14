Бывший президент Израиля попал в больницу после инсульта

Об этом сообщили в его канцелярии, передает Би-Би-Си.

"Врачи экс-президента Переса ввели ему наркоз и делают интубацию, чтобы наилучшим образом продолжать его лечение", - сказано в заявлении представителей Переса.

Читайте такжеИзраиль: глава Палестинской автономии Аббас был агентом КГБ

По их словам, 93-летнему политику вскоре сделают компьютерную томографию, чтобы получить обновленную информацию о его состоянии.

Ранее в этом году Перес уже дважды попадал в больницу из-за проблем с сердцем.

Шимон Перес занимал пост президента Израиля с 2007 по 2014 год. Он также несколько раз возглавлял министерство обороны Израиля, министерство финансов, министерство связи, МИД, МВД и другие ведомства.

В 1994 году он был удостоен Нобелевской премии мира - вместе с премьер-министром Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом.