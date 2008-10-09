Франция создаст юридическую структуру для скупки акций банков

Франция создаст новую юридическую структуру для того, чтобы государство смогло быстро покупать акции любого банка, испытывающего трудности в условиях финансового кризиса. Об этом сообщил премьер-министр Франции Франсуа Фийон, передает Reuters.

По его словам, подобная структура уже использовалась, когда Франция оказывала финансовую помощь бельгийскому банку Dexia, однако правительство просит парламент улучшить законодательство, гарантирующее необходимое для вмешательства финансирование.

"Мы обязаны обеспечивать целостность банковского сектора. Для этого мы должны быть в состоянии производить финансовое вмешательство без промедления, включая приобретение акций", - заявил Ф.Фийон.

Он добавил, что новая структура должна полностью принадлежать государству, чтобы осуществлять инвестирование, которое может стать необходимым. "Мы попросим, чтобы парламент прописал четкие государственные гарантии при помощи поправки в проекте бюджета", - подвел итог премьер-министр.

Напомним, 30 сентября с.г. было обнародовано решение правительств Бельгии, Франции и Люксембурга предоставить финансовую помощь бельгийскому банку Dexia SA в размере 6,4 млрд евро. Было решено, что Бельгия и Франция предоставят банку по 3 млрд евро, а Люксембург выделит банку 376 млн евро.

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