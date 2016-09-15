Назад в СССР или 11 сталинских ударов по будущему России

В России завершается избирательная кампания в Госдуму. Голосование пройдет уже 18 сентября. Нынешний состав нижней палаты российского парламента был избран в декабре 2011 года на фоне многотысячных маршей несогласных с фальсификацией результатов выборов в пользу партии власти «Единая Россия». Партию Путина-Медведева тогда еще именовали «Партия жуликов и воров», что не помешало ей забрать больше половины мандатов, отдав остальное так называемой системной оппозиции: КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Задача этой массовки – критиковать друг друга и имитировать «бурную» политическую жизнь.

За пять лет Россия кардинально изменилась. Сейчас уже некому протестовать и, тем более, скандировать лозунги «Россия без Путина». Избирательная кампания строится вокруг исторического величия Россия и агрессивной внешней политики. Голоса представителей различных партий обещают спасти страну от «сломавших мировой порядок» американцев и их вездесущего Госдепа, не допустить «цветной революции», уничтожить на дальних подступах всех террористов, и, обязательно – победить «бандеровцев и фашистов» в Украине. Отдельный акцент делается на оккупации Крыма как великом российском достижении.

За пять лет Россия кардинально изменилась. Сейчас уже некому протестовать и, тем более, скандировать лозунги «Россия без Путина»

Риторика как минимум 10 из 14 партий полностью копирует главные тезисы российской пропаганды последних двух лет. Избирателям объясняют, что вокруг – враги, тем самым подталкивая к единственному правильному выводу: благодарить «за мирное небо» нужно лично президента РФ. К слову, критиковать Путина в ходе дебатов почти не принято, он изначально над «схваткой» и его действия не могут поддаваться сомнению. Экономическую политику России обсуждают, но без особого усердия. Ведь это не настолько важно, когда родина в опасности и солдаты НАТО – практически у ворот. Хотя, без набора популистических обещаний не обходится не одна политическая сила в российских реалиях. Все сулят большие зарплаты и пенсии, низкие тарифы ЖКХ и бесплатную ипотеку, социальную справедливость и прочие виды манны небесной.

Видеоряд многих политических роликов отсылает к доблестному советскому прошлому, когда над страной никто не потешался и не мог ее унизить. Качество и креатив политической рекламы говорит только об одном: над этими «шедеврами» сильно голову не ломали и денег в создание больших не вкладывали.

Немного из этой шеренги «патриотов» выбиваются «Яблоко» Григория Явлинского и ПАРНАС Михаила Касьянова. Так называемые российские либералы, как и положено «демократам», не смогли договориться идти одним списком и, в результате, с большой вероятностью, пролетят мимо Госдумы. Сторонники улучшения отношений с Западом не в фаворе в современной России. Хотя то же «Яблоко» никак не может определиться, нужно ли возвращать украденный Крым Украине или все-таки сделать вид, что в этом конкретном случае можно сделать исключение и сохранить за собой ворованное. Российские «либералы-демократы» выглядят участниками политического процесса, но за власть по-настоящему не борются. Их задача-максимум – преодолеть 3%-й барьер, что даст возможность получать госфинансирование до следующих выборов в 2021 году. Для достижения этой цели важно не выходить за рамки, установленные Кремлем.

Так называемые российские либералы, как и положено «демократам», не смогли договориться идти одним списком

На первый взгляд избирателю РФ предлагают партии различных идеологий. Можно проголосовать за тех, кто возродит КГБ и реализует «десять сталинских ударов». Можно найти в списке тех, кто спасёт русских в России и за рубежом, где оных, как известно, ущемляют по национальному признаку. В бюллетене есть и борцы за экологию и развитие малого/среднего бизнеса. Однако, по большому счету, это всё – ширма, выборы в Госдуму – это выборы понарошку. Обновлённое российское законодательство после белоленточного протеста в 2011 году предполагает, что половина депутатов будут избраны в мажоритарных округах. На практике это означает, что еще до выборов Кремль получил 50% нового состава Думы. Мажоритарщики в России изначально не могут быть не лояльными властям, и это качество является определяющим для попадания в парламент. Для продвижения правильных кандидатов в округах несколько лет назад Кремль создал движение «Народный фронт», с которым регулярно в прямом эфире проводит встречи лично президент России.

Опросы показывают, что 5%-й барьер, скорее всего, преодолеет та же бессменная четверка: «Единая Россия» с результатом под 50% и ветераны российской политики – КПРФ Зюганова, ЛДПР Жириновского и «Справедливая Россия» Миронова.

И, если персонально состав Думы частично обновится, то суть останется прежней. За любой закон, спускаемый Кремлем, будут голосовать 100% депутатов. Будь то «закон подлецов» о запрете иностранцам усыновлять детей из РФ или публичная поддержка войны против Украины. И, если станет вопрос об аннексии территории соседней страны или объявления войны, дискуссий по этому поводу не будет. Также, как и российские солдаты, российские депутаты просто выполнят приказ.

Роман Цимбалюк, Москва