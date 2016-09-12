Дэвид Кэмерон уходит из парламента Великобритании

Бывший премьер Британии Дэвид Кэмерон, который ушел в отставку после референдума о членстве Объединенного королевства в Евросоюзе, намерен покинуть его парламент. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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По словам Кэмерона, для него было большой честью работать в парламенте, однако ему сложно оставаться на этой должности и при этом не отвлекать новое правительство от работы.

Он также пояснил, что его решение не связано с планами правительства по реформированию системы образования, против которых он выступал как депутат парламента.

Ранее Кэмерон заявлял, что намерен остаться на посту члена парламента до следующих всеобщих выборов.

Политик отметил, что премьер-министр Британии Тереза Мэй с пониманием отнеслась к его решению.

Как сообщал УНИАН, Дэвид Кэмерон решил уйти в отставку с поста главы британского правительства после объявления результатов референдума по выходу Великобритании из ЕС. Тогда после подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,8% голосов.