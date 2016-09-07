Комплекс Lincoln Plaza признан самым уродливым зданием Великобритании

В этом году именно этому комплексу досталась премия Carbuncle Cup, которая ежегодно вручается "самому уродливому зданию Великобритании, построенному за последние 12 месяцев", передает Би-би-си.

Эксперты назвали Lincoln Plaza "отупляющим нагромождением несовместимых форм, фигур, материалов и цветов".

Комплекс был спроектирован лондонской компанией BUJ Architects и состоит из двух жилых домов, гостиницы и отдельного здания в форме барабана.

В шорт-лист премии в этом году также попали инженерный блок в Шеффилдском университете и пристройка методистской церкви в Пуле.

В прошлом году премия Carbuncle Cup досталась лондонскому небоскребу "Уоки-Токи" на Фенчерч-стрит.

Журнал Building Design учредил приз в 2006 году с целью привлечь внимание к проблеме архитектуры, ухудшающей облик британских городов.

Номинации предлагаются читателями издания, а шорт-лист составляется экспертным жюри.