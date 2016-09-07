Прокуратура Венгрии предъявила обвинение оператору за подножку беженцу
18:56, 07 сентября 2016Мир
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Прокуратура Венгрии выдвинула обвинения против оператора, которую обвинили в том, что она поставила подножку и толкнула мигрантов вблизи южной границы с Сербией в прошлом году.
REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода.
7 сентября, в прокуратуре Венгрии заявили, что Петру Ласло обвиняют в "нарушении порядка". Вмсете с тем, венгерские правоохранители добавили, что доказательств считать ее действия преступлением, связанным с разжиганием межрасовой вражды, нет.
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Отмечается, что суд должен состояться в южном городе Сегед.
В сентябре прошлого в сети распространилась видеозапись, на которой оператор венгерского канала N1TV Петра Лазло поставила подножку беженцу с ребенком. Руководство канала немедленно отреагировало на действия сотрудника и приняло решение уволить ее.
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