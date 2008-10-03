Лавров требует от Украины расследовать дело об оружии для Грузии

Власти Украины должны объективно расследовать дело о поставках в Грузию украинского вооружения, которое использовалось против жителей Южной Осетии и российских миротворцев.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил журналистам министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ.

"Я надеюсь, что расследование, которое украинские власти должны провести по требованию парламентариев, будет объективным и расставит все точки над i", - сказал министр.

По его словам, нет сомнений в том, что агрессия Грузии против Южной Осетии является преступлением, виновных в котором необходимо привлечь к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию незаконных поставок оружия и военной техники в Грузию Валерий КОНОВАЛЮК заявил, что ВСК выявила факты поставок в Грузию украинского вооружения из военного арсенала в пгт. Лозовая Харьковской области.

В тот же день, министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ опроверг обвинения в незаконной продаже вооружения, в том числе и Грузии. Министр отметил, что сегодня Украина намного больше вооружения продает России, чем Грузии.

2 октября премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН сказал: «Нам очень жаль, что Украина посчитала возможным поставлять вооружение в зону конфликта».

Сегодня, 3 октября, генеральный директор государственной компании «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК опроверг заявление В.ПУТИНА о поставках оружия из Украины в Грузию во время военного конфликта.