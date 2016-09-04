На местных выборах в Германии партия Меркель проиграла антииммигрантской партии - экзит-поллы

В земле Мекленбург-Передняя Померания на северо-востоке Германии, где в воскресенье проходят местные выборы, опросы избирателей на выходе с участков показывают, что антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) опередила партию Ангелы Меркель ХДС, отодвинув ее на третье место, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Созданная три года назад АдГ получила 21% голосов, оказавшись на втором месте после самой крупной в местном собратии лево-центристской Социал-демократической партии (СДПГ), получившей 30,5% голосов.

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Христианско-демократическому союзу Меркель досталось 19% голосов.

Обозреватели оценивают эти выборы в местное законодательное собрание как решающую проверку перед проведением в 2017 году всеобщих выборов.

Ранее все ведущие политические партии Германии заявляли о том, что не будут формировать коалицию с партией АдГ.

Однако серьезная электоральная поддержка, которую получила АдГ в Мекленбурге-Передней Померании, может изменить картину и ослабить позиции нынешнего канцлера, которая оказалась под огнем критики за свою политику открытых дверей в отношении миллионов беженцев.

Партия АдГ, изначально выступавшая против единой Европы, привлекла к себе электорат, разочарованный тем, как власти Германии справляются с миграционным кризисом.