Возможность ЕС принимать новых беженцев почти достигла предела - Туск

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Гуанчжоу (Китай) перед началом саммита "Большой двадцатки".

"Практические возможности Европы принимать новые волны беженцев, не говоря уже о нерегулярных экономических мигрантах, близки к (своим) пределам", - заявил Туск.

По его словам, кризис мигрантов и беженцев является глобальным вызовом, который требует решений от международного сообщества с соблюдением ответственности и солидарности.

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При этом Туск заявил, что в условиях беспрецендентного количества перемещенных лиц, число которых составляет 65 миллионов человек, "Большая двадцатка" должна гораздо ответственнее реагировать на эту проблему.

"Только глобальные усилия на поддержку беженцев и принимающих общин смогут принести результат. Именно поэтому мы хотим поощрить наших партнеров увеличить гуманитарную помощь и помощь на развитие и расселение беженцев", - сказал он.

В связи с этим президент Европейского Совета выразил убеждение, что мировое сообщество должно устранить коренные причины, которые заставляют миллионы людей покидать родные дома и искать убежище в другом месте.