Узбекистан прощается с президентом, который руководил страной более четверти века (фото, видео)

Жители Ташкента утром в субботу, 3 сентября, вышли на улицы города для прощания с президентом страны Исламом Каримовым, о смерти которого власти сообщили накануне вечером. В акции приняли участие несколько тысяч ташкентцев, передает РБК.

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Вдоль центральных улиц, по которым проехал кортеж с телом Каримова, в два ряда выстроились жители города, некоторые из них держали в руках цветы. От проезжей части их отделял полицейский кордон — правоохранители также выстроились в два ряда, на расстоянии около двух метров друг от друга.

Как сообщает РИА Новости, тело Каримова уже доставлено из Ташкента в Самарканд. Гроб будет установлен на площади Регистан, где и состоится церемонии прощания. Отсюда траурная процессия направится на историческое кладбище Шахи-Зинда, где захоронены средневековые деятели, а также родители Ислама Каримова. Рядом с ними будет похоронен и сам президент.

В связи с кончиной лидера, бессменно руководившего страной более четверти века, в Узбекистане объявлен трехдневный траур. На похороны Каримова прибыли делегации 17 государств.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в Узбекистане официально объявили о смерти президента Ислама Каримова .

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования узбекскому народу в связи со смертью главы государства.