В Венгрии собираются трудоустроить "охотников" для отлова беженцев

Они присоединятся к 10 тысячам солдат и полицейских, которые на данный момент охраняют забор из колючей проволоки, возведенный на венгерской границе для сдерживания потока мигрантов, пишет Русская служба Би-Би-Си.

"Охотники" буду иметь при себе пистолеты с боевыми патронами, перцовые баллончики, дубинки, наручники и защитные комплекты.

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В последнее время количество беженцев, пытающихся попасть в Венгрию с юга через границу с Сербией, уменьшилось. Теперь это чуть менее 200 человек в день.

Новые сотрудники пограничных органов должны приступить к работе в мае, а перед этим пройдут шестимесячное обучение.

По словам одного из сотрудников полиции, на должность набирают людей старше 18 лет, в хорошей физической форме, которые смогут пройти психологический тест.

Зарплата "охотников" составит 150 тысяч венгерских форинтов (542 доллара) в течение первых двух месяцев, а затем - 220 300 форинтов (790 долларов).

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В Венгрии сейчас проходит крупная информационная кампания, начатая правым правительством премьер-министра Виктора Орбана накануне референдума, который состоится 2 октября.

Избиратели должны решить, согласны ли они с предложением Европейской комиссии распределить 160 тысяч беженцев среди 28 стран-членов ЕС. По этой схеме Венгрия должна принять у себя 1300 мигрантов из Сирии, Ирака и Эритреи.