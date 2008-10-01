Грузия не стремится к изоляции России
ПАСЕ сохранила полномочия делегации РФ
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании ПАСЕ. За проект резолюции проголосовали 144 депутата, против - 114, воздержались - 20.
Проектом, в частности, предлагается подтвердить полномочия российской делегации, учитывая возможность возвращения к этому вопросу в будущем.
ПАСЕ признала, что главным на этом этапе является обеспечение диалога как между Россией и Грузией, так и между Россией и Советом Европы и Грузией и Советом Европы.
Кроме того, ПАСЕ отметила, что война между двумя странами-членами Совета Европы является серьезным нарушением Устава Совета Европы и обязательств, как России, так и Грузии, перед СЕ.
Депутат Майкл ХЕНКОК из Великобритании также отметил, что не видит смысла в лишении полномочий российской делегации.
“Если мы отправим россиян домой или грузин, это не принесет никакой пользы. Мы же говорим о демократии, а демократия – это разговор с людьми. И пусть все выражают свои аргументы. Демократия – это разговор с целью изменить что-то в обществе”, - сказал он.
В ходе дебатов докладчик ПАСЕ Андреас ГРОСС из Швейцарии отметил, что развязывание войны – это удар в сердце Европы. В то же время, он выразил уверенность в том, что в войне нет невиновных.
“Вы не можете пережить войну с чистыми руками. Нет невиновных в войне”, - сказал докладчик Ассамблеи.
Депутат парламента Великобритании Дэнис МАКШЕЙН, который выступал от группы социалистов, согласился с необходимостью подтвердить полномочия российской делегации, однако отметил, что не может согласиться с решением российских депутатов, которые голосовали за независимость Абхазии и Южной Осетии.
“Это политика аншлюса, можем ли мы с этим согласиться? Нет, мы не можем с этим согласиться”, - заявил депутат.
Депутат из Дании Микаэль Аструп ЖЕНСЕН, выступая от группы либералов, выразил надежду, что будет проведено международное расследование российско-грузинской войны.
“Я надеюсь, что большинство в ПАСЕ примет решение о проведении международного независимого расследования. И поэтому, в интересах каждого из нас, подождать результатов этого расследования перед тем, как говорить о санкциях”, - сказал он.
Председатель российской делегации Константин КОСАЧЕВ отметил, что Россия никогда не была против грузинского народа, а поэтому готова вести диалог с депутатами парламента Грузии, которые избраны народом. “У нас не так много возможностей для диалога после того как Грузия разорвала дипломатические отношения”, - сказал он.
В свою очередь, депутат парламента Грузии Георгий ГАБАШВИЛИ отметил, что Грузия не хочет изоляции России. “Но важно, чтобы основополагающие принципы безопасности в Европе были еще раз разъяснены России”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 12 сентября 24 депутата-члена ПАСЕ подали проект резолюции о пересмотре полномочий российской делегации. 29 сентября рассмотрение этого проекта резолюции было включено в повестку дня сессии.