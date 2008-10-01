«Страна пиратов» готова признать независимость Южной Осетии и Абхазии

Сомали готово признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сомали в РФ Мухаммед ХАНДУЛЛЕ.

«Мы считаем, что народ Осетии и Абхазии имеет право на самоопределение», - сказал М.ХАНДУЛЛЕ.

Он подчеркнул, что Сомали готово налаживать дипломатические отношения как с Южной Осетией и Абхазией, так и с Грузией, с которой у Сомали не установлены дипломатические отношения.

Говоря о сроках признания, он сказал, что это произойдет «чем скорее, тем лучше».

Посол подчеркнул, что Сомали всецело одобряет роль России в решении глобальных проблем, в том числе во время кризиса на Кавказе. Он сообщил, что Сомали заинтересовано бороться совместно с Россией против пиратства в соответствии с резолюцией ООН.

По словам М.ХАНДУЛЛЕ, Россия сможет противоборствовать пиратству как на суше, так и на море.