Матерей погибших детей приговорили к штрафам и общественным работам за майки с надписью "Путин - палач Беслана"
Завершился суд над женщинами, устроившими акцию протеста в годовщину теракта в школе №1 в Беслане. Дела рассматривались до 3 часов ночи.
Трем женщинам назначены общественные работы по 20 часов, поскольку они не могут заплатить штраф, передает "Новая газета".
Еще одной женщине, не участвовавшей в акции, но в момент задержания находившейся рядом, также назначены общественные работы — за то, что "находилась в группе женщин" и "допускала высказывания".
Также еще двоим назначили штраф по 20 тысяч рублей — они не догадались попросить альтернативного наказания.
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Включая время нахождения в ОВД и в суде, женщины провели в неволе 14,5 часов.
Они рассчитывают оспорить решение суда, и утром во вторник отправятся на освидетельствование: многие получили травмы при задержании.
Утром в четверг пять женщин, потерявших в теракте своих близких, организовали акцию с футболками с надписью «Путин - палач Беслана».