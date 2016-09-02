Bellingcat сообщает о причастности России к авиаудару в Сирии, когда был ранен маленький мальчик

Об этом сообщает ТСН.

Во время этого авиаудара погибли по меньшей мере шесть человек и многие были ранены, в частности, 5-летний Омран Дакниш, ставший символом ужаса войны в Сирии. После того, как сирийские повстанцы, которые контролируют Кватерджи, обвинили Россию в авиаударе, Минобороны РФ обнародовало заявление с опровержением.

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Российские военные заявили, что никогда не бомбят мирные кварталы, тем более, которые находятся рядом с гуманитарными коридорами (по данным Минобороны РФ, у Кватерджи находится два таких коридора).

Кроме того, российские военные считают, что характер повреждений после взрывов указывает на то, что их совершили не авиационным боеприпасам, а миной или газовым баллоном, "которые в большом количестве применяют там террористы". По данным России, после взрывов окна в доме напротив остались целыми.

Эксперты Bellingcat опровергли заявление Минобороны России. Во-первых, в районе Квартерджи нет гуманитарных коридоров – это показано на открытках, которые российские военные сбрасывают на Алеппо с самолетов.

Кроме того, на основе информации из открытых источников, эксперты установили точное место спасения Омрана Дакниша и расположение зданий, разрушенных в ходе атаки. Судя по снимкам местных жителей и со спутника, в результате взрыва были полностью уничтожены два дома.

"Анализ открытых источников показал, что заявления Министерства обороны РФ имеют мало общего с реальными фактами, проверенными с помощью открытых источников. Как и в предыдущих случаях, когда Минобороны РФ отрицало причастность к обстрелу в Сирии (включая авиаудары по мечети и больницы, а также применение кассетных и зажигательных бомб), их можно считать как минимум недостоверными или даже такими, что преднамеренно вводят в заблуждение", - говорится в расследовании Bellingcat.