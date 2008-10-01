Верховный суд России реабилитировал Николая Второго и членов его семьи

Этого решения Дом Романовых добивался в течение последних трех лет.

Решение суда стало настоящей сенсацией. Императора Николая Второго, его супругу и пятерых детей признали жертвами политических репрессий. Между тем, Генпрокуратура и Верховный суд уже трижды высказывались против такой формулировки. По их мнению, члены царской семьи были не расстреляны, а убиты, поскольку никаких судебных постановлений о казни до сих пор не найдено. Кроме того, реабилитация подразумевает снятие обвинений, а царская семья ни в чем не обвинялась. Тем не менее, сегодня Президиум Верховного суда изменил свою точку зрения и признал, что члены царской семьи погибли по решению советской власти. Реабилитация императора и его родственников может привести к коренному пересмотру подходов к истории России двадцатого века, считает глава правозащитного общества Мемориал Арсений Рогинский. По его словам, это дискредитирует образ Ленина в массовом сознании.

Добавим, что в данном вопросе реабилитация не связано с возращением имущества Дому Романовых. Никакой реституции не будет, неоднократно подчеркивала великая княгиня Мария Владимировна.

Эхо Москвы