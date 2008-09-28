Уничтожены 6 боевиков из группировки, похитившей туристов в Египте

Суданские войска уничтожили шестерых боевиков из группировки, похитившей иностранных туристов в Египте, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление суданской армии.

Сами похищенные туристы до сих пор не освобождены. По последним данным, похитители доставили их в соседний Чад.

Одиннадцать туристов из Германии, Италии и Румынии, а также сопровождавшие их восемь египтян пропали во время экскурсии в одном из пустынных районов Египта. Они были похищены неизвестными лицами в масках. Информация о захваченных туристах появилась 22 сентября.

По некоторым данным, преступники потребовали за освобождение пленников денежный выкуп в размере 6 миллионов евро. При этом в качестве особого условия похитители потребовали, чтобы сбором и передачей выкупа занималась Германия.

Все заинтересованные стороны исключали возможность силовой операции по освобождению заложников.

Плато Гильф-эль-Кебир, где совершено похищение, расположено на стыке границ Египта, Ливии и Судана. Туристов привлекают туда памятники доисторического периода, уникальный животный и растительный мир. Этот труднопроходимый, практически незаселенный район, где расстояние до ближайшего крупного населенного пункта составляет сотни километров, часто используют нелегальные мигранты для проникновения на египетскую территорию.

Туристические поездки в этот район носят индивидуальный характер. Многодневное путешествие по пустыне обходится иностранцам примерно в 10 тысяч долларов.