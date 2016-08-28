В Египте в ДТП погибли 13 человек
16:45, 28 августа 2016Мир
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Микроавтобус лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Среди погибших – 9-летний ребенок.
REUTERS
По меньшей мере 13 египтян погибли, четверо пострадали в воскресенье в результате ДТП к югу от Каира.
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Как передает ТАСС со ссылкой на новостной портал "Вето-гейт", авария произошла на трассе в районе международного аэропорта города Сохаг (административный центр одноименной провинции).
Микроавтобус лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Среди погибших – 9-летний ребенок.
Египет занимает 16-е место среди арабских государств и 109 в мире по показателю смертности на дорогах. В прошлом году в ДТП погибли свыше 6,2 тыс. человек, 19,3 тыс. пострадали.
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