Сомалийские пираты захватили греческий химический танкер

Пираты у берегов Сомали захватили еще одно судно - греческий химический танкер с экипажем из 19 человек.

Об этом сообщил глава расположенного в Куала-Лумпуре Центра оповещения о пиратстве Международного морского бюро Ноэль ЧУНГ.

По его словам, судно, следовавшее из Европы, было захвачено в пятницу в Аденском заливе. Что находилось на борту, он не уточнил. Н.ЧУНГ рассказал, что с начала года пираты атаковали уже 62 корабля, и в настоящее время в их руках находятся 15 кораблей с тремя сотнями заложников, отмечает «Лента.ру».