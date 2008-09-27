За украинских моряков и судно пираты требуют $35 миллионов

Сомалийские пираты потребовали выкуп в размере 35 млн. долларов за судно «Фаина» с 33 танками и другим вооружением, предназначавшимся для Кении.

Как передает "Газета.ру" со ссылкой на представителя Ассоциации содействия восточно-африканским судовладельцам Эндрю МВАНГУРА, по его словам, «пираты потребовали 35 млн. долларов за судно «Фаина» и членов его экипажа».

Как сообщалось, судно «Фаина» было атаковано вечером, 25 сентября. На его борту находятся 17 украинцев, трое россиян и один гражданин Латвии. Судно направлялось из Украины в кенийский порт Момбаса с различным вооружением, в том числе танками Т-72.