Маккейн будет внимательно следить за конфликтом Тимошенко и Ющенко

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон МАККЕЙН призвал внимательно отнестись к развитию политического кризиса в Украине и действиям России в связи с ним.

«Конфликт между ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО – тревожный процесс, и надо следить за ним внимательно в контексте того, что будет с Украиной, Крымом и Черноморским флотом», - сказал Дж.МАККЕЙН на дебатах со своим оппонентом-демократом Бараком ОБАМОЙ в штате Миссисипи, сообщает «Газета.ру».

Кроме того, он заявил, что США будут поддерживать включение Украины и Грузии в НАТО.

«Россия только искала повод для вторжения на территорию Грузии. Когда я был в этом регионе, видел, что на территории Грузии стояли щиты, где был изображен машущий рукой ПУТИН с надписью, что он их (сепаратистов) президент», - сказал Дж.МАККЕЙН на дебатах.

Он отметил важность Грузии для энергетической безопасности Европы, поскольку через территорию этой страны проходит нефтепровод из Каспийского моря. «Неслучайно, что сразу после известных событий главы стран Восточной Европы прилетели в Тбилиси, чтобы поддержать молодого Президента Михаила СААКАШВИЛИ», - отметил Дж.МАККЕЙН.

Он также упрекнул Б.ОБАМУ в наивности. По его словам, демократ сначала призвал, помимо России, и Грузию к сдержанности, чего, по мнению Дж.МАККЕЙНА, не должен был делать.

В свою очередь Б.ОБАМА заявил, что Если Грузия и Украина отвечают требованиям по вступлению в НАТО, они должны быть включены в План действий по членству в НАТО немедленно.

«Что касается Грузии и Украины, мы должны настаивать на том, что они свободны вступать в НАТО», - сказал он.