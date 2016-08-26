Клинтон жестко раскритиковала Трампа и назвала Путина "крестным отцом крайнего национализма"

Она обвинила Трампа в расизме, опоре на "параноидальные", радикально настроенные элементы в Республиканской партии и пропаганде "темных" конспирологических теорий.

Стенограмму речи приводит The Washington Post, передает РБК.

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Выступая перед своими сторонниками в городе Рино (штат Невада), Клинтон заявила об идеологической близости Трампа, бывшего лидера британской Партии независимости Найджела Фаража и президента России Владимира Путина. Опора Дональда Трампа на маргинальные группы, отвергающие традиционные американские ценности, - это "часть более широкой истории - растущей волны радикального национализма правого толка по всему миру", - заявила Клинтон.

"Крестным отцом этого глобального стиля крайнего национализма является российский президент Владимир Путин", - подчеркнула Клинтон.

"С самого начала Дональд Трамп строил свою кампанию на предубеждениях и паранойе. Он выводит группы, пропагандирующие ненависть и дискриминацию, в мейнстрим и помогает радикальным отщепенцам захватывать Республиканскую партию", - сказала Клинтон. По ее мнению, "человек, который давно известен расовой дискриминацией, который черпает мысли из темных теорий заговора и далеких, мрачных окраин интернета, не должен никогда стать во главе правительства или Вооруженных сил".

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Клинтон напрямую связала кампанию Трампа с онлайн-движением сторонников превосходства белых Alt-Right. На прошлой неделе Трамп нанял генеральным менеджером своей избирательной кампании руководителя консервативного сайта Breitbart News Стивена Бэннона, при котором сайт, по собственному признанию Бэннона, стал площадкой для Alt-Right. Как пишет CNN, участники движения общаются преимущественно в интернете, в блогах или на форумах reddit или 4chan, отвергают американский мультикультурализм и "политическую корректность", видят угрозу в иммигрантах.

Трамп ответил на выпады Клинтон на выступлении перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире. "Люди, которые хотят, чтобы их законы исполняли и уважали, [...] чтобы их границы были защищены, не расисты. Люди, которые высказываются откровенно о радикальном исламе и которые предупреждают об опасности беженцев, не исламофобы", - заявил республиканский кандидат.