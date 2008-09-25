Число украинцев, погибших в ДТП в России, возросло до 9 человек

Количество погибших граждан Украины в результате дорожно-транспортного происшествия в Калужской области России выросло до 9 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, Посольство Украины в Российской Федерации сообщило информацию, полученную от консула дипломатического учреждения, который в данное время находится в г. Калуга для выяснения обстоятельств трагедии в Калужской области 24 сентября и оказания помощи родным погибших в организации перевозки их тел в Украину.

Российскими правоохранительными органами установлена личность погибшей гражданки Украины. По состоянию на первую половину дня 25 сентября количество погибших украинских граждан в результате ДТП выросло до 9 человек.

Согласно информации Посольства, транспортировка в Украину гробов с телами погибших предварительно запланирована на 27 сентября.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в РФ и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло ночью 24 сентября в Калужской области. Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса „Мерседес-Спринтер” и грузового автомобиля „Форд” погибли семеро граждан Украины и двое получили тяжелые травмы.