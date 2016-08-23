ФБР подозревает российских хакеров во взломе New York Times
22:01, 23 августа 2016Мир
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Федеральное бюро расследований США проверяет причастность российских хакеров к атакам на журналистов New York Times и других американских новостных изданий.
REUTERS
Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на CNN.
По данным ФБР за хакерскими взломами, зафиксированными в последние месяцы, могут стоять российские спецслужбы. Действия хакеров расцениваются как серия атак, которые также проводились на сервера Демократической партии США.
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Новостные издания считаются самыми важными целями хакеров, так как базы данных СМИ могут содержать информацию о контактах журналистов с американскими властями и неопубликованные материалы с секретной информацией.
Ранее американские власти нашли следы российских хакеров во взломе данных Демократической партии США.
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