ФБР подозревает российских хакеров во взломе New York Times

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на CNN.

По данным ФБР за хакерскими взломами, зафиксированными в последние месяцы, могут стоять российские спецслужбы. Действия хакеров расцениваются как серия атак, которые также проводились на сервера Демократической партии США.

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Новостные издания считаются самыми важными целями хакеров, так как базы данных СМИ могут содержать информацию о контактах журналистов с американскими властями и неопубликованные материалы с секретной информацией.

Ранее американские власти нашли следы российских хакеров во взломе данных Демократической партии США.