В Иране объяснили, что выгнали РФ с авиабазы "Хамадан" из-за "неуважения и желания покрасоваться"

Как заявил министр, решение рассказать об использовании базы в СМИ без согласования с Ираном было продиктовано "желанием покрасоваться", сообщает Русская служба Би-би-си.

"Разумеется, русским хочется показать, что они - супердержава и влиятельная страна, что они активно себя ведут в сфере безопасности и в этом регионе и в мире", - сказал министр в интервью правительственному "Второму каналу" Ирана.

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"За разглашением этой информации видится неуважительное отношение и желание покрасоваться", - подытожил Дехган.

Министр подчеркнул, что на данный момент в Иране не базируется никаких зарубежных военных контингентов, так как это противоречит конституции страны.

Говоря об использовании хамаданской базы, министр заявил, что необходимость предоставить базу для дозаправки российских боевых самолетов продиктована тем, что Россия решила активизировать боевые действия на территории Сирии.

Как сообщал УНИАН, ранее Иран заявил о прекращении использования базы Хамадан российской авиацией.

16 августа Россия перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу в Иране. База Хмеймим в сирийской Латакии, где размещаются российские самолеты, якобы не подходит для массивных Ту-22М3 – одних из крупнейших бомбардировщиков мира.



