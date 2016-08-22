Смертник на свадьбе в Турции унес жизни 22 детей
11:57, 22 августа 2016Мир
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В результате теракта на свадьбе в турецком городе Газиантеп погибли не менее 22 человек в возрасте до 14 лет.
REUTERS
Об этом пишет Reuters со ссылкой на власти страны.
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При этом, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, исполнителю теракта также было от 12 до 14 лет.
Эрдоган в воскресенье обвинил "Исламское государство" в теракте во время свадьбы, в результате которого погибли более 50 человек и десятки получили ранения.
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