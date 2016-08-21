Афганские войска отбили у талибов стратегически важный уезд Ханабад

Об этом сообщили местные власти. Ранее афганские войска были вынуждены отступить в столицу провинции Кундуз, по некоторым данным, оставив талибам оружие и военные машины, передает Би-би-си. В результате нападения сотни мирных жителей бежали в сторону провинции Тахар.

Читайте такжеСША замедлят вывод войск из Афганистана"Талибан" напал на уезд с нескольких направлений, и мы сопротивлялись на протяжении нескольких часов, однако не получили поддержки", - сказал глава Ханабада.

Талибы также объявили о захвате уезда Хесарак в провинции Нангархар в приблизительно 500 км к югу от Кундуза, однако местное правительство отрицает потерю контроля над этим районом.

"Талибан" успешно захватывает афганские территории, после того как иностранные войска официально прекратили активные военные действия в 2014 году.

Службы безопасности Афганистана в настоящее время сражаются с талибами в почти половине из 34 афганских провинций.

Ранее на этой неделе "Талибан" захватил район в соседней провинции Баглан, бои также продолжаются в Гильменде и на юге и востоке провинции Нангархар.