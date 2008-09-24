Россия предлагает включить в систему евробезопасности США, Китай и Индию

Россия предлагает провести общеевропейский саммит по безопасности для определения новой структуры системы безопасности на континенте и привлечь к участию в нем США, Китай и Индию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве в ходе международной конференции “Безопасность Юго-Восточной Европы как составляющая европейской и глобальной безопасности” заявил советник-посланник посольства РФ в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ.

“Мы выступаем за то, чтобы провести новый общеевропейский саммит (по безопасности - УНИАН), потому что даже не все страны Европы выполняют пункты положения Хельсинского заключительного акта 1975 года”, - сказал В.ЛОСКУТОВ.

Он добавил, что с того времени прошло много лет, произошло много событий, поэтому сейчас существует неотложная необходимость внесения изменений в Хельсинский акт.

“Реалии с того времени изменились и нам нужно вносить коррективы. Вместе со всеми странами Европы, включая и страны, такие мощные, как Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, в том контексте, который их тоже интересует”, - отметил советник-посланник посольства РФ.