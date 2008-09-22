В Еврокомиссии остались довольны решением США

Еврокомиссия в целом приветствует решение правительства США по стабилизации финансовых рынков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Йоганнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.

“Комиссия приветствует решение правительства США по стабилизации финансовых рынков”, - сказал он.

В то же время, представитель Еврокомиссии отказался от каких-либо дополнительных комментариев, отметив лишь, что детали решения правительства США рассматриваются Комиссией.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе на фоне финансового кризиса правительство США объявило о предоставлении пособия в 700 млрд. дол. для стабилизации финансовых рынков.