В Еврокомиссии остались довольны решением США
16:16, 22 сентября 2008Мир
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План стабилизации финансовых рынков
Еврокомиссия в целом приветствует решение правительства США по стабилизации финансовых рынков.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Йоганнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.
“Комиссия приветствует решение правительства США по стабилизации финансовых рынков”, - сказал он.
В то же время, представитель Еврокомиссии отказался от каких-либо дополнительных комментариев, отметив лишь, что детали решения правительства США рассматриваются Комиссией.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе на фоне финансового кризиса правительство США объявило о предоставлении пособия в 700 млрд. дол. для стабилизации финансовых рынков.
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