Лукашенко заявляет, что не допустит белорусского «Майдана»

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что не допустит беспорядков в стране во время парламентских выборов 28 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня в Минске на совещании о ходе избирательной кампании в стране.

«Мы не допустим никаких беспокойств нигде - ни в Минске, ни в других городах. Хотя, конечно, эти беспорядки могут быть только в Минске, чтобы устроить показуху: «улада загнівае» и тому подобное», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Глава белорусского государства поручил правоохранительным органам обеспечить дисциплину, порядок и стабильность в стране во время избирательной кампании. «Посмотрите, выборы еще не начинались, а оппозиция уже угрожает бойкотом и собирает палатки для организации второго «майдана» в то время, как только закроются участки для голосования. Еще результатов не будет, а они уже готовы устроить нечто наподобие украинского варианта. Они не знают, как прикрыть свою беспомощность и окончательно не опозориться перед всем миром своим низким авторитетом в собственной стране. Надо же как-то перед спонсорами оправдываться», - добавил он.

Президент Беларуси подчеркнул, что официальный Минск не ограничивал время пребывания наблюдателей в стране, не корректировал персональные составы миссий, «хотя имел на это полное право, поскольку отдельным наблюдателям въезд в страну был закрыт в связи с их беспардонным поведением во время предыдущего пребывания в нашей стране».

А.ЛУКАШЕНКО поручил Министерству иностранных дел Беларуси обеспечить своевременную выдачу виз краткосрочным наблюдателям и представителям СМИ, а также оперативно аккредитовывать журналистов, намеренных освещать выборы.