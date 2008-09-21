Буш просит у конгресса $700 млрд на поддержку финансовых рынков

Президент США Джордж БУШ направил в конгресс подготовленный Белым домом проект закона, который разрешит министру финансов США потратить из федерального бюджета до 700 миллиардов долларов для поддержки финансовых рынков.

"Министру (финансов) разрешено купить и дать обязательства купить на условиях, определенных министром, связанные с ипотекой активы у любых финансовых институтов, штаб-квартира которых расположена в США", - говорится в тексте законопроекта Белого дома, передает NEWSru..

"В рамках этого законопроекта полномочия министра (финансов) для покупки будут ограничены суммой в 700 миллиардов долларов", - отмечается в тексте распространенного в Вашингтоне документа.

В него включено также разрешение и увеличить максимальный размер национального долга США с 10,6 триллионов долларов до 11 триллионов 315 миллиардов долларов.

Президент США высоко оценивает стремление конгресса страны сотрудничать с администрацией в деле преодоления финансового кризиса. Дж.БУШ также заявил, что "значительный" объем средств налогоплательщиков будет использован для спасения финансовой системы США.

"Эти меры потребуют от нас использования значительного объема средств налогоплательщиков. Это мера рискованная, но мы надеемся, в конечном итоге, на их возврат", - заявил президент США.

"В долгосрочной перспективе у американцев есть причины для доверия нашей экономической мощи... эта страна является лучшим местом в мире для инвестиций и ведения бизнеса", - добавил Дж.БУШ.