При теракте в Исламабаде пропал без вести посол Чехии

Посол Чехии в Исламабаде находился накануне вечером в отеле Marriott, где произошел теракт, и сейчас считается пропавшим без вести, сообщает в воскресенье агентство AFP со ссылкой на чешское посольство.

Известно, что посол Иво ЗДАРЕК позвонил в свое посольство сразу после взрыва. Он сообщил, что находится в здании отеля и попросил его эвакуировать. После этого разговора вестей о нем нет, сообщил один из дипломатов посольства Ярослав КАЛФИРТ. Совместный с пакистанскими властями розыск посла не дал результатов, отметил дипломат.

Накануне вечером у гостиницы, расположенной в особо охраняемом правительственном квартале, взорвался начиненный сотнями килограммов взрывчатки грузовик. В результате теракта погибли около 60 человек, около 200 получили ранения, а здание отеля получило сильные повреждения, в том числе, из-за последовавшего за взрывом пожара.