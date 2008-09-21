Ольмерт объявит о своей отставке - СМИ

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, обвиняемый в коррупции, в воскресенье официально объявит о своей отставке, сообщают израильские СМИ.

Ожидается, что Ольмерт объявит о своей отставке на заседании правительства, а затем подаст официальное прошение президенту Израиля Шимону Пересу.

Пресс-секретарь премьера Марк Регев сообщил, что не может подтвердить данную информацию. Пресс-служба президента страны также пока не дала официального подтверждения. Однако на прошлой неделе Регев заявил, что Ольмерт оповестит свой кабинет об отставке в это воскресенье. Тем не менее, точный день ухода премьера с поста не разглашается.

Газета.ру