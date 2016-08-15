В результате взрыва в турецком Диярбакыре три человека погибли, многие ранены

Взрыв произошел на КПП на дороге, ведущей от Диярбакыра на юго-восток, к городу Батман, передает Би-би-си. Среди погибших - двое полицейских и ребенок. Также СМИ со ссылкой на источник в администрации сообщают о 25 раненых.

Читайте такжеВ результате очередного взрыва на юго-востоке Турции 1 военный погиб и 26 ранены

Правительственные СМИ Турции возложили ответственность за взрыв на оппозиционную Рабочую партию Курдистана. Партия в прошлом брала на себя ответственность за ряд взрывов, произошедших в этом городе, в других случаях ее обвиняли в этом представители властей.

Как правило, целями нападений РПК становятся посты полиции и полицейские патрули.

Нападения на турецких военных и полицейских в Диярбакыре (основная часть населения города - курды), случавшиеся и ранее, в прошлом году резко участились с обострением военного противостояния между боевиками РПК и турецкой армией.