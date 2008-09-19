США и Чехия подписали соглашение о статусе войск, дающее США правовую основу для нахождения на территории европейской страны. Договор был подписан главой Министерства обороны США Робертом Гейтсом и министром обороны Чехии Властой Паркановой, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

10 сентября 2008 г. правительство Чехии одобрило соглашение о размещении и статусе американских военнослужащих на будущей радиолокационной станции (РЛС), которую США планируют построить в рамках так называемого третьего позиционного района ПРО. Таким образом, были устранены все разногласия по вопросу о размещении американского радара на чешской территории.

Соглашение о размещении американских военнослужащих на чешской территории является дополнительным соглашением к основному договору между Вашингтоном и Прагой, предполагающему размещение в Чехии американского радара в рамках "европейского противоракетного щита".