Лавров убежден, что отношения с Западом вернутся на прежний уровень

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Мы не делаем из этого трагедии (из ситуации в российско-германских отношениях - УНИАН), - сказал он. - Неоднократно говорили, что обижаться, уходить в изоляцию - это не наш выбор".

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"Уверен, что наши связи рано или поздно вернутся на устойчивую траекторию", - добавил он.

Напомним, ранее главы МИД России и Германии Лавров и Франк Вальтер Штайнмайер обсудили продвижение процесса реализации "Комплекса мер" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.