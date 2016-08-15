Лавров убежден, что отношения с Западом вернутся на прежний уровень
08:55, 15 августа 2016Мир
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Россия не намерена уходить в изоляцию, отношения с Западом рано или поздно вернутся на прежний уровень.
REUTERS
Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
"Мы не делаем из этого трагедии (из ситуации в российско-германских отношениях - УНИАН), - сказал он. - Неоднократно говорили, что обижаться, уходить в изоляцию - это не наш выбор".
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"Уверен, что наши связи рано или поздно вернутся на устойчивую траекторию", - добавил он.
Напомним, ранее главы МИД России и Германии Лавров и Франк Вальтер Штайнмайер обсудили продвижение процесса реализации "Комплекса мер" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.
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