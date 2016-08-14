СМИ узнали о возможной отсрочке выхода Британии из ЕС

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, передает Reuters.

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Причиной такого прогноза называется то, что некоторые ведомства, которым предстоит заниматься вопросами выхода Британии из ЕС, до сих пор не укомплектованы.

То есть начало формального выхода Великобритании из ЕС может состояться позже.

Ранее УНИАН сообщал, что в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.