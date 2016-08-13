В Вирджинии легкий самолет врезался в деревья при посадке, погибли шесть человек

Самолет врезался в деревья на кромке летного поля аэропорта Шэннон в городе Фридриксбург, когда попытался уйти на второй круг, передает Русская служба Би-би-си.

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Свидетелями катастрофы стали пассажиры проходящего рядом поезда. Они рассказали, как на их глазах самолет вспыхнул и быстро сгорел. Имена погибших пока не сообщаются. Известно только, что они не являлись жителями Вирджинии, говорится в сообщении агентства Associated Press.

Тела жертв отправлены в Ричмонд для идентификации.

Расследованием обстоятельств крушения занимаются Федеральное управление гражданской авиации и Национальная комиссия транспортной безопасности США.