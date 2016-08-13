В Вирджинии легкий самолет врезался в деревья при посадке, погибли шесть человек
Легкий самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту на севере американского штата Вирджиния, в результате чего погибли шесть человек, находившиеся на борту.
Самолет врезался в деревья на кромке летного поля аэропорта Шэннон в городе Фридриксбург, когда попытался уйти на второй круг, передает Русская служба Би-би-си.
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Свидетелями катастрофы стали пассажиры проходящего рядом поезда. Они рассказали, как на их глазах самолет вспыхнул и быстро сгорел. Имена погибших пока не сообщаются. Известно только, что они не являлись жителями Вирджинии, говорится в сообщении агентства Associated Press.
Тела жертв отправлены в Ричмонд для идентификации.
Расследованием обстоятельств крушения занимаются Федеральное управление гражданской авиации и Национальная комиссия транспортной безопасности США.
https://t.co/0Ey3yLecap At least two dead in plane crash at Shannon Airport in Spotsylvania #VA#Virginiapic.twitter.com/kTz5r8YrT6— StateStatus VA (@StateStatus_VA) August 12, 2016