На Кубе свернули 90-метровую сигару для Фиделя Кастро

03:39, 13 августа 2016
Мир
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На Кубе готовятся к празднованию 90-летия Фиделя Кастро, которое он отмечает в субботу, 13 августа.

REUTERS

Одним из подарков для юбиляра стала 90-метровая сигара, передает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

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Мастер сигарного дела Хосе Кастелар Каиро, установивший ранее несколько мировых рекордов, и несколько его помощников трудились над гигантской сигарой 10 дней.

Сотрудник посольства Великобритании в Гаване засвидетельствовал длину сигары для Фиделя Кастро и отправил данные о ней для регистрации в "Книге рекордов Гиннесса".

Сам Фидель Кастро бросил курить около тридцати лет назад. 

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