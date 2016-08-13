На Кубе свернули 90-метровую сигару для Фиделя Кастро
03:39, 13 августа 2016Мир
651 0
На Кубе готовятся к празднованию 90-летия Фиделя Кастро, которое он отмечает в субботу, 13 августа.
REUTERS
Одним из подарков для юбиляра стала 90-метровая сигара, передает ZN.ua со ссылкой на Reuters.
Читайте такжеИз США на Кубу отправился первый за полвека круизный лайнер
Мастер сигарного дела Хосе Кастелар Каиро, установивший ранее несколько мировых рекордов, и несколько его помощников трудились над гигантской сигарой 10 дней.
Сотрудник посольства Великобритании в Гаване засвидетельствовал длину сигары для Фиделя Кастро и отправил данные о ней для регистрации в "Книге рекордов Гиннесса".
Сам Фидель Кастро бросил курить около тридцати лет назад.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter