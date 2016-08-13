На Кубе свернули 90-метровую сигару для Фиделя Кастро

Одним из подарков для юбиляра стала 90-метровая сигара, передает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

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Мастер сигарного дела Хосе Кастелар Каиро, установивший ранее несколько мировых рекордов, и несколько его помощников трудились над гигантской сигарой 10 дней.

Сотрудник посольства Великобритании в Гаване засвидетельствовал длину сигары для Фиделя Кастро и отправил данные о ней для регистрации в "Книге рекордов Гиннесса".

Сам Фидель Кастро бросил курить около тридцати лет назад.