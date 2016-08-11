В результате столкновения двух автобусов в Перу погибли 17 человек

Об этом сообщает AP со ссылкой на местных медиков, передает ZN.ua.

"По крайней мере 17 человек погибли и десятки получили ранения после лобового столкновения двух автобусов на перуанском шоссе", - говорится в сообщении.

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По словам доктора Хуана Хосе Агуардо, более 40 раненых были доставлены в больницу в городе Наска.

В полиции рассказали, что ДТП произошло утром в среду по местному времени. Один из автобусов направлялся из южной части города Куско в Лиму, а другой ехал в южном направлении из города Ика.

Среди погибших - оба водителя, а также турист из Бразилии. Полиция устанавливает причину аварии, а также работает над опознанием жертв.