Бундестаг готов активизировать взаимодействие с Украиной

Бундестаг готов активизировать двустороннее взаимодействие между Украиной и Германией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, готовность к более активному двустороннему взаимодействию между Украиной и Германией на межпарламентском, межправительственном уровне и в рамках международных организаций выразили председатель комитета Немецкого Бундестага по иностранным делам Рупрехт ПОЛЕНЦ и члены комитета Марилуиза БЭК, Вернер ХОЕР и Герт ВАЙСКИРХЕН во время встречи с министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО, которая состоялась в ходе рабочего визита главы МИД в Германию.

В центре внимания переговоров сторон были также вопросы безопасности на евроатлантическом пространстве. Немецкие политики отметили, что в ФРГ разделяют обеспокоенность Украины развитием ситуации безопасности в Восточной Европе.