ММВБ поставила рекорд обвала на российском рынке
15:24, 16 сентября 2008Мир
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...пробит психологический уровень
На российском фондовом рынке сегодня произошел рекордный обвал. Как сообщает сайт Московской межбанковской валютной биржи, индекс ММВБ по состоянию на 15.36 мск пробил психологический уровень в 1000 пунктов, снизившись на 10,97% - до 950,40 пункта. Индекс РТС по состоянию на 15.50 мск снизился на 10,05% - до 1149,19 пункта.
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