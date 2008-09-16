ММВБ поставила рекорд обвала на российском рынке

На российском фондовом рынке сегодня произошел рекордный обвал. Как сообщает сайт Московской межбанковской валютной биржи, индекс ММВБ по состоянию на 15.36 мск пробил психологический уровень в 1000 пунктов, снизившись на 10,97% - до 950,40 пункта. Индекс РТС по состоянию на 15.50 мск снизился на 10,05% - до 1149,19 пункта.